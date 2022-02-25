NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den önemli açıklamalar

Stoltenberg'in açıklamalarından önemli satır başları:

"Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz."

"Karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30'dan fazla yerde faaliyet gösteren 100'den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Putin'in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır."

"Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa'da güvenlik yoktur."

"Dünya, Rusya ve Belarus'u yaptıklarından sorumlu tutacak"

"Kiev'e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek" dedi.

Kiev'in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.