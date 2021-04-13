NATO'dan uyarı: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Türkiye'ye haber vererek Boğazlar'dan Karadeniz'e geçeceğini açıklaması bölgede tansiyonu daha da yükseltti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyleyerek, "Sınırdaki gelişmelerden dolayı çok endişeliyiz, Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli" ifadelerine yer verdi.

ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

TELEFONLARINA YANIT ALAMAMIŞLARDI

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, Kiev'den açıklama gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Putin'in Zelenskiy'nin telefonlarına yanıt vermediği duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü ise Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu, ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.