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Müslümanların ezanı susmaz, bayrağı inmez! Hindular ezanımıza göz dikti...

Terör saldırıları İslam alemine de dokunmaya başladı. Dünya genelinde Müslümanlara karşı terör eylemleri de artış gösteriyor. Eylemlere bir örnek olarak da gündemde Hindular baş yerini aldı. Hindular ezan sesini şikayet etti, şikayetin ardından Mumbai tüm müslüman aleminin namaz çağrısını susturmaya çalıştı. Geçmişten günümüze Hinduların müslüman alemine saldırıları zaten gündemde yerini almıştı. Yaralamalar,katledilmeler,yakılarak öldürülmeler Hinduların müslümanlara yaptığı işkenceler arasındaydı.

Dünya 11.05.2022, 11:54 11.05.2022, 12:44
Müslümanların ezanı susmaz, bayrağı inmez! Hindular ezanımıza göz dikti...

'EZAN SESİNİN SUSTURULMASININ ARDINDAN MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ GELDİ'

Mumbaide ezan sesinin susturulmasının ardından Mumbaideki müslümanlar sokaklara inip hep birlikte ezan okumaya başladı.

'GEÇMİŞTEN BUGÜNE HİNDİSTAN'DA İSLAM ALEMİNE SALDIRILAR'

2018'in Ekim ayında Hindistan'ın Bihar eyaletinde Müslümanlar Hindu çeteler tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 70 yaşındaki bir Müslüman yakılarak öldürülmüştü.

2017'nin Ocak ayında ise Haryana eyaletinde  bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi olan kurban kesme görevini yerine getirmek isteyen bir Arakanlı müslüman sırf kurban kestiği için Hintliler tarafından saldırıya uğramış ve 4 Arakanlı Müslüman yaralanmıştı.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etnik kimlikleri, kültürleri ve dillerinin tehdit altında olduğunu iddia eden ayrılıkçı Bodo Ulusal Demokratik Cephesi (NDFB) grupları da 2014 yılında Müslümanların yaşadığı Kokrajhar ve Sonitpur bölgesinde yer alan 5 köye saldırı düzenlemiş ve 52 Müslüman’ı katletmişti.

Hindistan Hindu ırkçısı Başbakan Narendra Modi

'MÜSLÜMANSIZ HİNDİSTAN'

Hinduların günümüzdeki sloganları 'Müslümansız Hindistan'. Bu sloganla hareket eden Hindular, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti olan Mumbai'de Müslümanlara maddi ve manevi zarar vermeye başladı. Hindistan Hindu ırkçısı Başbakan Narendra Modi hükümetinde. 

'RAMAZAN AYINDA YAPMADIKLARI ZULÜM KALMAMIŞTI'

On bir ayın sultanı olarak adlandırdığımız Ramazan ayı bilindiği üzere Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Hz. Peygamber’in “mübarek bir ay” olarak nitelendirdiği, inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini verdiği Ramazan ayında müslümanlar oruç tutar, iftar ve sahur yapar fakat Irkçı olan bir hükümette Ramazan ayını hakkıyla yerine getirmenin sonucu bir hayli ağır oldu. Ramazan ayında Hindistan'da Hindular Müslümanların evini bastı,camileri yaktı, iftar, sahur ve teravih gibi ibadet saatlerinde taşkınlıklar yaptı.

'CAMİLERDE EZAN SESİNİ SUSTURDULAR'

Hinduların şikayeti üzerine Mumbai’de ezan sesinin susturulması kararlaştırıldı.Yalnızca Mumbai'de alınan bir karar olarak görünse de farklı eyaletlerde de yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Konu ile ilgili Milli gazete yazarı Abdussamet Karataş "Hindu terörü ezanımıza uzandı" başlıklı kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi; 900 caminin bulunduğu Mumbai’de Hindu teröristlerin baskı ve yıldırmaları sonucu ezanların sesleri kısıldı. Başbakan Modi ve ırkçı milletvekillerinin İslami değerlere yönelik politik baskılarının sonucu olan ezan kısıtlaması, Hinduların cephesinde sevinçle karşılanırken Hindistan Müslümanlarının üzüntülerini ve endişelerini daha da artırdı. 2014’ten bu yana Hindistan’ı yöneten Modi hükümetinden aldıkları destekle aşırılıklarını daha da artıran Hindu teröristler, dünyanın tepkisizliği İslam âleminin ilgisizliği karşısında ne yazık ki “Müslümansız Hindistan” hedeflerine adım adım ilerliyor.

Hindu politikacı Raj Thackeray, Mumbai’deki ezan kısıtlamasını tahrik eden isim olarak öne çıktı. Taraftarlarına Müslümanlara yönelik baskı çağrısında bulunan Thackeray, “Eğer din kişiye özel bir şeyse neden Müslümanların yılın 365 günü hoparlörleri kullanmasına izin veriliyor. Hindu kardeşlerim, kız kardeşlerim annelerim bir araya gelelim ve bu hoparlörleri indirelim. Eğer ezan kısıtlaması uygulanmazsa Hindular, camilerin etrafında protesto gösterileri yapacak” şeklinde tahrikkâr açıklamalarda bulunmuştu.

#müslüman #ezan #hindu
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