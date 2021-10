Muhammed Ali’nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı

Muhammed Ali tarafından çizilen resimler ve eskizlerden oluşan bir koleksiyon, açık artırma ile bir milyon dolara satıldı.

New York'taki müzayedede ünlü boksörün 26 çizimi yer aldı.

"Sting Like a Bee" (Arı Gibi Sok) adlı bir resim tahminlerin 10 katına, 425 bin dolar fiyatla alıcı buldu.

Muhammed Ali sporculuğunun yanı sıra aktivizmi ve şiirleriyle de biliniyordu.

Fakat ressamlığı daha önce pek gündeme gelmemişti.

Muhammed Ali'nin babası Cassius Clay Sr.'ın yaptığı tablolar...

Satışın gerçekleştirildiği Bonhams müzayede evi, Muhammed Ali'nin hayatı boyunca çizim yaptığını, profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından bunun için cesaretlendirildiğini, bir spor ressamından da ders aldığını açıkladı.

Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall "Muhammed Ali bir nesli şekillendiren bir kültür ikonuydu. Resimleri de yüreğindeki temaları işliyor: Boks, insan hakları, din, dünya barışı ve insancıllık" dedi.

"İki İnanç" adlı resminde Muhammed Ali İslam ile "eski din" dediği hıristiyanlığı kıyaslıyor:

İslam'ın sundukları: Özgürlük, Adalet, Eşitlik. Eski dinin sundukları: Kölelik, acı, ölüm.

22 yaşında müslüman olan ünlü boksörün islamın simgesi olarak Türk bayrağına benzer şekilde bir ay-yıldız seçmesi dikkat çekiyor.

(Muhammad Ali, The Two Religions (1967). Courtesy of Bonhams New York, collection of Rodney Hilton Brown. )