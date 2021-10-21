Morgan Stanley: Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak!

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, 241 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

SPACEX'TEN DAHA ÇOK KAZANABİLİR

ABD’li Morgan Stanley bankasından uzmanlar, şimdiye kadar servetinin çoğunu Tesla'dan kazanan Musk'ın, uzay firması SpaceX'ten daha fazla para kazanabileceğini tahmin etti.

DÜNYANIN İLK DOLAR TRİLYONERİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Morgan Stanley'in tahminlerine göre, 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak.

Uzmanlar, 50 yaşındaki iş insanın uzay şirketi SpaceX'in uzay endüstrisine yapılan yatırımlarda büyük bir etkiye sahip olduğunu ve dünyanın en değerli şirketi olabileceğini açıkladı.

Finans analisti Adam Jones, SpaceX'in halihazırda 200 milyar dolar değerinde olabileceğini ve uzay altyapısı, uydu gözlemleri ve derin uzay araştırmaları da dahil olmak üzere; çok sayıda potansiyel endüstriyi kullandığı için değerinin daha da yükselebileceğini açıkladı.

Musk’ın yüzde 48’ine sahip olduğu SpaceX, bu ayın başlarında ikincil bir hisse satışında 100 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve bu da onu internet devi ByteDance'in ardından dünyanın en büyük ikinci özel şirketi haline getirdi.