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Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Dünya 07.11.2020, 11:02
2002
Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun yükseltildiği bildirildi. Açıklamada, Yunanistan'ın yerel ve yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Devam eden reformların sürdürülebilir iyileşmeyi desteklediği ve somut gelişme sağladığı belirtilen açıklamada, önemli iyileşmelerin tersine dönme riskinin düşük olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizm sektöründeki yakın vadeli olumsuz etkisine rağmen ülkenin gelecek yıllarda büyüme beklentilerinin olumlu olduğu aktarıldı.

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