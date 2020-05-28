MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi

Türkiye’nin en güvenilir ve organize kurumlarının başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yine dünya çapında bir operasyona imza attı.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası, FETÖ üyelerini dünyanın bir çok ülkesinde yakalayıp Türkiye'ye getiren MİT'in, bu kez de başka bir ülkede yapılmak istenen kanlı darbe girişimini önlediği ortaya çıktı.

BİR YILDAN BERİ YAPILAN DARBE HAZIRLIĞI ÖĞRENİLDİ!

SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre, MİT, tam bir yoldan bu yana Kuzey Afrika üklelerinden Tunus’ta, üst düzey askerlerin aralarında olduğu bir grubun, darbe girişimi için hazırlık yaptıklarını öğrendi.

MİT, bu bilgiden sonra yaptığı araştırmada, askeri darbe hazırlıkları ile planlama ve finansmanının da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sağlandığını tespit etti.

TUNUS’TA MİT HAZIRLIKLARI ÖĞRENDİ ERDOĞAN UYARDI! KANLI DARBE ÖNLENDİ!

MİT yaptığı araştırmalarda, darbe sonrası, Tunus’un kaosa sürükleneceğini ve iç karışıklıklara neden olacak olayların da çıkarılacağını belirledi.

Tüm bu gelişmeler adım adım MİT tarafından, Tunus ile beraber, BAE, ABD, Fransa, İtalya, Cazayir ve Mısır’dan gelen bilgilerle izlendi.

DARBEYE KARŞI DARBE YAPILDI!

Tüm bilgiler toplandıktan sonra, Tunus’ta darbe ile ilgili son hazırlıklar da netleştirildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe girişiminin her aşaması da iletilmekteydi. Darbecilerin harekete geçmesinden sadece 2 gün önce, Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i güvenilir bir telefondan arayıp darbeyi haber verdikten sonra, özel bir kurye ile de darbeye ilişkin bilgileri iletti.

ONLARCA DARBECİ GENERAL TUTUKLANDI!

Kanlı darbe girişimi, böylece son anda önlenmiş oldu. Darbe hazırlıklarında olan ve harekete geçmeye çalışan, onlarca general ile yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı.

TUNUS’TAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR..

Tunus’ta dış kaynaklı finansman desteği ile Tunus'ta yapılacak darbe girişiminin ardından Türkiye'ye teşekkür ve minnet mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Said, Tunus halkının iradesini korumadaki rolüne şükran duyduğunu ifade etti.

DÜNYA MİT’İ KONUŞUYOR!

MİT’in Tunus’ta kanlı darbe girişiminin, başta BAE olmak üzere, ABD, Mısır, Fransa ve İtalya’da şok etkisi yarattığı ifade edildi.