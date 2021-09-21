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Mısır eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti

Mısır eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya 21.09.2021, 16:19
Mısır eski Savunma Bakanı Tantavi hayatını kaybetti

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tantavi’nin ölümü üzerine üç günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Mısır’da Hüsnü Mübarek döneminin en önemli isimlerinden biri olan Tantavi, 21 yıl boyunca Savunma Bakanı olarak görevini yürütmüştü.

Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Ağustos 2012’de Tantavi’nin görevine son verildi. Söz konusu dönemde gözlerden uzakta kalan Tantavi, Abdülfettah es-Sisi’nin yönetime gelmesiyle yeniden kamuoyu önüne çıkmıştı.

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