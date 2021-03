Mısır'da tren faciası: En az 32 ölü

Mısır'da iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 32 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 62 kişinin yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media<a href="https://twitter.com/hashtag/EgyptToday?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EgyptToday</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#طهطا</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#سوهاج</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#عاجل</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#قطارين</a> <a href="https://t.co/pf6TJAuxj5">pic.twitter.com/pf6TJAuxj5</a></p>— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) <a href="https://twitter.com/EgyptTodayMag/status/1375408575938461701?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

Demiryolu sistemin kötü yönetilen ve bakımı yetersiz olan Mısır'da geçmiş yıllarda da tren kazaları meydan geldi. Resmi verilere göre, 2017 yılında ülke genelinde bin 793 tren kazası yaşandı.

2002'DEKİ KAZADA 300'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Mısır'ın en ölümcül tren kazası 2002'de Kahire'den Mısır'ın güneyine giden trende çıkan yangın sonucu 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Mısır'ın Sohag ilinde meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Mısır halkı ile elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.