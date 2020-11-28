banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
CHP Covid-19 Danışma Kurulu acil eylem planını açıkladı
CHP Covid-19 Danışma Kurulu acil eylem planını açıkladı
Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı
Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı
15 milyon kişiyi ilgilendiren ‘Sicil affı’ çıkarılmalı
15 milyon kişiyi ilgilendiren ‘Sicil affı’ çıkarılmalı

Milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi

Kürkleri için yetiştirilen milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka’da Başbakan Mette Frederiksen yaşananlardan ötürü özür diledi. Frederiksen, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünya 28.11.2020, 11:10 28.11.2020, 12:31
2015
Milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi
banner422

Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

VİZONLAR İÇİN DEĞİL, HAYVANLARI İTLAF EDİLEN ÇİFTÇİLER İÇİN ÜZÜLDÜ

Oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görülen Frederiksen, 'Hata yapıldı' dedi.

Başbakan gözyaşları içinde "Onlar (çiftçiler) için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Bu onların hatası değil, onlar kötü çiftçiler değillerdi. Çok zor bir açmaza girmiştik. Mecburen yaptığımız bir şeydi. Üzgünüm" diye konuştu. 

KARAR İNFİAL YARATTI

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmesi üzerine, potansiyel aşıların etkinliğini riske atabileceği endişesiyle 15 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti. 

Kısa süre sonra bu tartışmalı adımın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış, tarım bakanı istifa etmişti.

Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bin 139 vizon çiftliği bulunuyor.

okş
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık