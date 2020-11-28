Milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi

Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

VİZONLAR İÇİN DEĞİL, HAYVANLARI İTLAF EDİLEN ÇİFTÇİLER İÇİN ÜZÜLDÜ

Oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görülen Frederiksen, 'Hata yapıldı' dedi.

Başbakan gözyaşları içinde "Onlar (çiftçiler) için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Bu onların hatası değil, onlar kötü çiftçiler değillerdi. Çok zor bir açmaza girmiştik. Mecburen yaptığımız bir şeydi. Üzgünüm" diye konuştu.

KARAR İNFİAL YARATTI

​Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmesi üzerine, potansiyel aşıların etkinliğini riske atabileceği endişesiyle 15 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti.

Kısa süre sonra bu tartışmalı adımın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış, tarım bakanı istifa etmişti.

Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bin 139 vizon çiftliği bulunuyor.

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