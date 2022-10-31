Milyarder iş insanı Rus vatandaşlığından çıktı

Ukrayna'daki savaşa tepki gösteren Rus milyarder Nikolay Storonsky, radikal bir karara imza attı.

Forbes dergisinin en zengin Rus milyarderler sıralamasında 16'ncı sırada yer alan Storonsky, vatandaşlıktan çıkmaya karar verdi.

Rus vatandaşlığından vazgeçti

Telegraph'ın haberine göre, İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'un CEO'sunun adımı, babasının bu ayın başlarında Ukrayna hükümeti tarafından Gazprom Promgaz'ın genel müdürü rolü nedeniyle yaptırımla karşılaşmasından sonra geldi.

Revolut'un kurucularından olan Storonsky, İngiliz pasaportunun yanı sıra Rus pasarportu da taşıyordu.

Babasına yaptırım kararı

Baba Storonsky, 19 Ekim'de Ukrayna'da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC) tarafından önerilen ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından imzalanan yeni yaptırım listesine dahil edildi.

Storonsky'nin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan ve tehdit eden eylemlerin maddi desteğinden sorumlu" olduğu belirtildi.

Yaptırımlar sonucunda Storonsky'nin babasının, Ukrayna'daki varlıkları dondurulacak ve ülkeye girişi yasaklanacak.

Vatandaşlıktan ayrılan dördüncü Rus iş insanı

Öte yandan Nikolay Storonsky, Rus milyarderleri arasında vatandaşlıktan ayrılan dördüncü iş insanı olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı başlarında bilgi teknolojileri alanında yatırımları bulunan Yuri Milner, Rus vatandaşlığından vazgeçmişti.