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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı

Mekke’de bulunan Mescid-i Haram'da ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı

Mekke’de bulunan Mescid-i Haram'da ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

24 Mayıs 2020 Pazar 17:00
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı

Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Namaz az sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Mescid-i Haram İmam Hatibi Şeyh Salih Bin Abdullah Bin Hamid, bayram hutbesini okuyarak bayram namazını kıldırdı. Hamid, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Bu zor günler Allah'ın izniyle geçecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys dün yaptığı açıklamada, Kral Salman bin Abdulaziz'in onayının ardından Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de gerekli sağlık önlemleri alınarak bayram namazının kılınacağını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 24.05.2020 17:00
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