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Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak

Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak.

Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak

Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak.

19 Mayıs 2020 Salı 15:41
2015 Okunma
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif'in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bayramdan sonra uygulanacak kararla ilgili tedbir ve uygumaların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

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