Mescid-i Aksa İmamı duyurdu: İsrail işgale hazırlanıyor

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlileri hedef alan saldırılarına çok sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa’yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, "Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin." dedi.

A Haber ekranlarına konuk olan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR"

"Bu saldırı Müslümanlara yönelik bir terör saldırısıdır. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyleri yapıyorlar. Çünkü on binlerin Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Onlar Mescid-i Aksa'nın boş olmasını istiyorlar ki Yahudi işgalciler oraya gelsinler. Ancak Allah'ın izniyle Aksa her zaman oraya namaz kılmaya gelen Müslümanlarla dolup taşacak. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz.

"İŞGAL GÜÇLERİNE BASKI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin. İşgal güçlerine karşı pes etmeyeceğiz. Mescid-i Aksa bizimdir.

BÖLGEDE OSMANLI'NIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR

İsrail bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar."