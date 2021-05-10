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Mescid-i Aksa'dan sıcak görüntüler! İsrail plastik ve gerçek mermilerle saldırıyor...

Dünya 10.05.2021, 13:05 10.05.2021, 13:12
Mescid-i Aksa'dan sıcak görüntüler! İsrail plastik ve gerçek mermilerle saldırıyor...

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti. Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SESİ OLMAYA DEVAM EDDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı.

Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.

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