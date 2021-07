Merkel'in zor anları!

lk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı tüm dünyanın üzerine kabus gibi çözerken birçok ülkenin salgınla ilgili başarılı mücadelesine de zarar vermiş oldu.

Avrupa'da birçok ülke artan vakalar yüzünden sıkı önlemleri geri getirmek zorunda kalırken hükümetler de bu zor durumdan çıkmak için harıl harıl çalışmaya başladı. Angela Merkel de Alman hükümetinin başı olarak özellikle son haftalarda gece gündüz mesai yapan liderlerden biri.

Mütevazı yaşantısı ve aldığı isabetli politik kararlarla Almanya'yı görev süresi boyunca başarılı şekilde yürüten 66 yaşındaki deneyimli siyasetçi görev süresinin bitimi yaklaşırken oldukça yorulmuş görünüyor.

German chancellor Angela Merkel seems to nod off during a virtual citizen dialogue pic.twitter.com/9b9r0X1Xp5