Merkel: 'Ben de bir feministim. Hepimiz feminist olmalıyız'

16 yıllık görev dönemi yakında sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel bu kez güncel siyasetten çok kişisel hayatına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Düsseldorf'ta bir tiyatro sahnesinde yapılan söyleşide Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie, yayıncı Miriam Meckel ve gazeteci Lea Steinacker Merkel'e çeşitli sorular yöneltti.

Görevden ayrılırken vicdanının rahat olup olmadığı sorusuna Merkel "Evet. Katkımı sunduğuma inanıyorum" yanıtını verdi.

Engelli insanlarla büyümüş olmasının hayatında önemli rol oynadığını söyleyen Merkel, üniversitede fizik okumasının da hayatındaki önemine değindi. Fizik okuyan öğrencilerin yüzde 80'inin erkek olduğunu söyleyen Merkel, erkekler hızlı davrandığı için deney masası bulmakta zorlandığını anlattı. Böylece daha erken yaşlarda erkeklerin egemen olduğu bir çevrede yer edinmek için mücadele etmek zorunda olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi.

Bir papazın kızı olan Merkel iki yıl önce annesinin vefat etmesine de değindi. Annesinin ölümüne karşın kamuoyu önüne çıkmak zorunda olduğunu belirten Merkel "Sürekli gözler önündeyseniz, şu soruyu kendinize soruyorsunuz: Görüyorlar mı acaba? Ağır olan bence bu. Orada kendinize bir alan oluşturmanız gerekiyor" dedi. Merkel, bu özel alana, ait olmayan hiç kimseyi almadığını söyledi.

Merkel ve Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie

Siyasi hayatının en zor dönemi olarak Euro krizini gösteren Merkel güzel anlar arasında ise "uzlaşmanın sağlanmasını" ifade etti. Bu uzlaşmalar arasında Avrupa Birliği'ni yeni bir temele kavuşturan Lizbon Antlaşması'nı ve geçen yıl AB liderler zirvesinde uzun tartışmalar sonucunda korona yardımları konusunda varılan mutabakatı saydı. Merkel "O zaman insan mutlu oluyor" diye konuştu.

Sığınmacı politikasının Alman toplumunu bölüp bölmediği sorusuna verdiği yanıtta Merkel durumu böyle görmediğini söyledi. 2015 yılındaki sığınmacı krizinde Merkel "Üstesinden geliriz" demiş ve bu sözü Almanya'da çok konuşulmuştu. Merkel bu cümlenin tüm sığınmacılara Almanya'ya gelin çağrısı olmadığını söyledi. Sığınmacıların zaten kapıya dayanmış olduğunu belirten Merkel "O anda Akdeniz üzerinden geri dönün demek benim açımdan bir çözüm olamazdı" dedi.

Moderator to the German chancellor: "Are you a feminist?"

Angela Merkel: ????#W20 pic.twitter.com/ofotHSTCAh