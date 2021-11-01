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Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi: Boşanmıyor ama yüz ifadesi her şeyi anlatıyor!

Nisan ayından bu yana birlikte görüntülenmeyen eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın boşandığı yönündeki iddialar büyük ses getirmişti. ABD'de bir beyzbol karşılaşmasında kaydedilen görüntü boşanma dedikodularını yalanladı ancak eski First Lady'nin yüzünün bir anda buz kestiği anlar yine çok konuşulacak ve hem dedikodulara hem de mizahi paylaşımlara malzeme olacak gibi görünüyor.

Dünya 01.11.2021, 11:27 01.11.2021, 12:15

20 Ocak 2021'de görevine veda eden ABD eski Başkanı Donald Trump'ın (75) eşi Melania Trump (51) geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ortalıkta görünmüyordu. İkilinin nisan ayından bu yana hiç birlikte görüntülenmemesi, çiftin boşanacağı iddiasını bile gündeme getirdi.

DEDİKODULARI YALANLAYAN GÖRÜNTÜ

Ancak Melania Trump geçtiğimiz Cumartesi akşamı Donald Trump ile birlikte Beyzbol Dünya Serisi'nin 4'üncü maçını sahadan izleyerek hem aylar sonra ilk kez halkın arasında görüldü, hem de dedikoduları yalanlamış oldu.

KIZILDERİLİLERİN IRKÇI BULDUĞU SERAMONİYE KATILDI

Trump çifti, Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki maçı izlerken Kızılderililerin ırkçı bulduğu için tepki gösterdiği Tomahawk chop (Tomahawk pirzola) seremonisine katıldı. Ancak Trump'ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania'nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı bezmiş ve bıkkınlık dolu hal sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

MELANIA, ELİNİ TUTMASINA İZİN VERMEMİŞTİ

Twitter'da pek çok kişi, çiftin kötü giden ilişkileri ve daha önce sık sık çıkan boşanma dedikodularına dair yorumda bulundular.

Melania, Trump'ın başkanlığı sırasında katıldıkları etkinliklerde elini tutmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.

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