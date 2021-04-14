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Meksika sınırında yalnız bulunmuştu, annesi kaçakçıların elindeymiş

ABD-Meksika sınırında yetkililer tarafından bulunan 10 yaşındaki çocuğun annesinin kaçakçıların elinde olduğu öğrenildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde, kaçakçıların 5 bin dolar istediği ifade edildi.

Dünya 14.04.2021, 15:53
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Meksika sınırında yalnız bulunmuştu, annesi kaçakçıların elindeymiş

ABD-Meksika sınırında beraber yolculuk yaptığı kişiler tarafından terk edilen ve sınır devriyesi tarafından bulunan 10 yaşındaki çocuğun annesinin kaçakçıların elinde olduğu bildirildi.

Teksas'ta sınır devriye ekipleri, kaçırılmaktan korktuğunu söyleyen 10 yaşındaki Nikaragualı Wilton Obregón'un görüntülerini paylaşmıştı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Nikaragua hükümeti, çocuğunun annesinin bulunması için Meksikalı ve ABD'li yetkililerle temasa geçti.

Kaçakçıların çocuğunun annesini serbest bırakmak için 5 bin dolar talep ettiği öğrenildi. Yetkililer, 30 yaşındaki Meylin Obregón'un kurtarılması için çalışma başlattı.

Meylin Obregón'un erkek kardeşi Misael Obregón, kaçakçıların fidye için kendisiyle temasa geçtiğini ancak kendisinin sadece yeğeni Wilton'ı kurtaracak parayı toplayabildiğini söyledi.

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