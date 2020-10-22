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Meksika'da halkın ülkenin tüm plajlarına erişimini sağlayan yasa çıktı
Meksika'da mülk sahiplerinin, halkın, yolu olmayan plajlara ulaşması için kendi arazileri üzerinden erişime izin vermelerini gerektiren bir yasa çıkarıldı.
Dünya 22.10.2020, 15:02
2008
Çevre Bakanlığı, arazi sahiplerine erişim için tazminat ödeneceğini duyurdu.
Yasa, oteller, restoranlar veya diğer mülk sahipleri için, ülke plajlarına erişimi kısıtlamaları halinde 49 bin dolara kadar para cezası da öngörüyor.
Meksikalılar, uzun zamandır yerel halkı, plajın “kendi” alanlarından uzak tutmak için bariyerler koyan ya da bekçi çalıştıran özel restoran kulüp ve otellere tepki gösteriyordu.
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