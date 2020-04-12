Mehriban Aliyeva'dan teşekkür mesajı

"First Lady" Aliyeva, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Şefkat, merhamet, hümanizm, cömertlik, iyi işler ve muhtaç olanlarla birlikte olmak gibi özellikler her zaman en önemli değerlerimiz olmuştur ve bugün de böyledir.

Ülkemizde, tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi ile alakalı olarak özel bir karantina rejiminin uygulandığı bir zamanda, halkımızın dayanışma, insan sevgisi, dikkat ve özen gösterme becerisi her birimiz için gurur kaynağıdır.

Ulusal Hematoloji ve Transfüzyoloji Merkezinin Kan Bankası tarafından, özellikle talasemi olan insanları desteklemek için düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllü olarak katılan Haydar Aliyev Vakfı ve Haydar Aliyev Merkezi personeline teşekkür ediyorum.

Bu asil amelinizle insan hayatının kurtarıcısı kabul ediliyorsunuz. Bu en yüksek değeri hak ediyor! Bu teşebbüsün ülkemizin bu konuya kayıtsız olmayan ve iyilik yapmaya hazır tüm vatandaşları tarafından destekleneceğinden eminim! Çok teşekkür ederim!"

Bayan Aliyeva, 2017 yılının Şubat ayından beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor.