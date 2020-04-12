Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Mehriban Aliyeva'dan teşekkür mesajı

Azerbaycan cumhurbaşkanı yardımcısı ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi olan Mehriban Aliyeva, Ulusal Hematoloji ve Transfüzyoloji Merkezinin kan bankasına bağışta bulunan Haydar Aliyev Vakfı ve Haydar Aliyev Merkezi personeline bir teşekkür mesaı yayınladı.

Mehriban Aliyeva'dan teşekkür mesajı

Azerbaycan cumhurbaşkanı yardımcısı ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi olan Mehriban Aliyeva, Ulusal Hematoloji ve Transfüzyoloji Merkezinin kan bankasına bağışta bulunan Haydar Aliyev Vakfı ve Haydar Aliyev Merkezi personeline bir teşekkür mesaı yayınladı.

12 Nisan 2020 Pazar 17:13
2016 Okunma
Mehriban Aliyeva'dan teşekkür mesajı

"First Lady" Aliyeva, mesajında şu sözlere yer verdi: 

"Şefkat, merhamet, hümanizm, cömertlik, iyi işler ve muhtaç olanlarla birlikte olmak gibi özellikler her zaman en önemli değerlerimiz olmuştur ve bugün de böyledir.

Ülkemizde, tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi ile alakalı olarak özel bir karantina rejiminin uygulandığı bir zamanda, halkımızın dayanışma, insan sevgisi, dikkat ve özen gösterme becerisi her birimiz için gurur kaynağıdır.

Ulusal Hematoloji ve Transfüzyoloji Merkezinin Kan Bankası tarafından, özellikle talasemi olan insanları desteklemek için düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllü olarak katılan Haydar Aliyev Vakfı ve Haydar Aliyev Merkezi personeline teşekkür ediyorum.

Bu asil amelinizle insan hayatının kurtarıcısı kabul ediliyorsunuz. Bu en yüksek değeri hak ediyor! Bu teşebbüsün ülkemizin bu konuya kayıtsız olmayan ve iyilik yapmaya hazır tüm vatandaşları tarafından destekleneceğinden eminim! Çok teşekkür ederim!"

Bayan Aliyeva, 2017 yılının Şubat ayından beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA
AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA
AMAZON ORMANLARINA KADAR ULAŞTI...
AMAZON ORMANLARINA KADAR ULAŞTI...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim