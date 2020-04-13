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Mayıs ve Haziran'da 9.7 milyon varil azalma olacak

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre 2016'da 92 milyon, 2017'de 92.6 milyon, 2018'de 94.2 milyon varil/gün olan petrol üretimi için son günlerde ciddi toplantılar yapıldı. Perşembe günü toplanan OPEC+ bakanlar toplantısından kesinti kararı alındı. Cuma günü G20+Norveç bakanlar toplantısında kararın kapsamı genişledi. Dün de OPEC+ bakanlar toplantısı yeniden toplanarak kimin ne kadar kesinti yapacağını netleştirdi.

Mayıs ve Haziran'da 9.7 milyon varil azalma olacak

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre 2016'da 92 milyon, 2017'de 92.6 milyon, 2018'de 94.2 milyon varil/gün olan petrol üretimi için son günlerde ciddi toplantılar yapıldı. Perşembe günü toplanan OPEC+ bakanlar toplantısından kesinti kararı alındı. Cuma günü G20+Norveç bakanlar toplantısında kararın kapsamı genişledi. Dün de OPEC+ bakanlar toplantısı yeniden toplanarak kimin ne kadar kesinti yapacağını netleştirdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:34
2009 Okunma
Mayıs ve Haziran'da 9.7 milyon varil azalma olacak

Covid-19 vaka sayısı 50 bini aşan Türkiye'de haftasonu büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu hafta da konuyla ilgili yeni önlemlerin alınması beklenebilir.

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre 2016'da 92 milyon, 2017'de 92.6 milyon, 2018'de 94.2 milyon varil/gün olan petrol üretimi için son günlerde ciddi toplantılar yapıldı. Perşembe günü toplanan OPEC+ bakanlar toplantısından kesinti kararı alındı. Cuma günü G20+Norveç bakanlar toplantısında kararın kapsamı genişledi. Dün de OPEC+ bakanlar toplantısı yeniden toplanarak kimin ne kadar kesinti yapacağını netleştirdi.

Dünyanın ilk 3 büyük üreticisi ülkelerin liderleri Trump-Putin-Selman ortak telefon görüşmesinde anlaşmaya varmaları etkili oldu. Buna göre Mayıs ve Haziran'da 9.7 milyon varil azalma olacak (10 du ama Meksika 400 bin azalmayı kabul etmeyip 100 bine razı olunca böyle oldu) Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan günlük ham petrol üretimini 12 milyon varilden 8.5 milyon varile düşürerek 3.5 milyon varil azaltırken Rusya ise günlük ham petrol üretimini 10.3 milyon varilden 8.5 milyon varile düşürerek 1.8 milyon varil azaltacak.

Gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkması hedefleniyor. Bu da dünya petrol üretiminin % 20 azaltılması demek ki bir malın talebi azalırsa fiyatı düşer iktisat kuralından sonra şimdi bir malın arzı azalırsa fiyatı yükselir kuralını yaşıyoruz. Petrol fiyatları toparlanmaya devam ediyor. Trump da bu sebeple "Bu anlaşma, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak." diye twit attı. Fakat Goldman Sachs, talepteki keskin düşüşü telafi etmek için hiçbir anlaşmanın yeterli olmayacağını dolayısıyla fiyatlardaki düşüşün devamını beklediğini duyurdu.

Cuma akşamı Türkiye ile ilgili bir değerlendirme raporu yayınlayan Moody's notla ilgili bir hamle yapmadı. Merkez bankasının Döviz rezerv pozisyonunun önemli ölçüde küçüldüğü ifade edilen raporda, dış finansman ihtiyacının yüksek ve maliyetli olduğuna dikkat çekildi.

Geçen hafta gelişmekte olan ülkelerin paraları ortalamada % 2.5 değer kazanırken TL, % 0.6 kazanarak 6.72den 6.68 e geldi. Haftaya başlamadan önce BDDK, bankaların, yurt dışı ile swap işlem limitlerini kısarak minimum seviyeye indirdi. Düne kadar öz kaynakların %10'u oranında olan limit, artık % 1 olacak. Bankaların, yurtiçinde Merkez Bankası ve BIST swap piyasasına yönlenmesi bekleniyor.

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