Mastercard, Rus kullanıcılarının bağlantılarını kesti!

Mastercard, yaptırım uygulanan bankaların sistemden bağlantısının kesildiğini bildirdi. Uluslararası ödeme sistemi Mastercard, 26 Şubat’tan itibaren Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus bankalarının sisteminden bağlantısını kesildiğini paylaştı.

Yaptırım nedeniyle Rus bankaları VTB Bank, Otkritie Bank, Sovcombank, Promsvyazbank ve Novikombank müşterilerinin sahip olduğu Mastercard kredi kartlarının yurt dışında çalışmayacağı bildirilirken, bu kartların ancak Rusya içinde kullanılabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte yaptırım uygulanan bankaların müşterileri, Rusya içerisinde Apple Pay ve Google Pay üzerinden işlem gerçekleştiremeyecek.

RBK gazetesi, yaptırım altındaki Rus bankalarının 26 Şubat 2022 saat 16:00-17:00 arasında Mastercard ile bağlantılarının kesildiğini vurgularken, Mastercard bu kararı ödeme sistemi kurallarının ihlali nedeniyle aldığını, bankaların telif hakkı sahibine göre Mastercard ödeme sisteminin işaretinin itibarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Yaptırım altındaki Rus bankaları ve iştirakleri tarafından verilen kartların yurt dışında ve yurt dışı online mağazalarda çalışmayacağının altını çizen uzmanlar, öte yandan bu bankaların verdiği kartların ülke içindeki Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) ve Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK) üzerindeki faaliyetleri sürecek.

Apple Pay, Google Pay üzerinden yapılan işlemlerin, yaptırımlara maruz kalan VTB Bank,BM-Bank, Sarovbusinessbank, Otkritie, Sovcombank, Novikombank, RGS-Bank kredi kartlarıyla çalışmayacağı da açıklanırken, ancak Rusya sınırları içerisinde çevrimiçi mağazalar da dahil olmak üzere satın ürün ve hizmetler için yapılan temassız ödemelerde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

RBK, uzmanların şu anda yurt dışında bulunan ve yaptırımlı bankaların kartına sahip olan Rusların yaptırımsız kredi kuruluşlarında hesapları varsa, paralarını bu bankalara aktarmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve tüm AB ülkeleri, Ukrayna’da askeri harekatın başlaması sonrası ilan ettikleri yeni yaptırım paketiyle önde gelen Rus bankalarının yurtdışı faaliyetlerini sınırlarken, ulusal havayolu şirketi Aeroflot’un uçuşlarını engellediğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği, aynı zamanda yaptırım uygulanan bankaların uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılmasını da planlıyor. (finansgündem)