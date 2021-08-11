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Maske takmak istemeyen kadın, görevliyi tekme tokat dövdü

Hindistan’da Covid-19 ile mücadeleye destek için gönüllü olarak görev alan sivil savunma personeli, maske takmadığı için para cezası kesmek istediği iki kadın tarafından tekme tokat dövüldü.

Dünya 11.08.2021, 09:15

Hindistan'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, maske ve sosyal mesafe kuralı için güvenlik güçleri tüm gücüyle çalışıyor. Delhi kentinde bulunan Paschim Vihar semtinde Covid-19 ile mücadeleye destek için gönüllü olarak görev alan sivil savunma personeli, maske takmadığı için para cezası kesmek istediği iki kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınların görevliye saldırdığı anlar ise çevrede bulunan tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saldırının ardından iki kadın gözaltına alındı. Polis Komiser Yardımcısı Parminder Singh, sorumlu oldukları bölgede ilk kez bir kamu görevlisinin görevini yapmasının engellediğini belirterek, Covid-19 protokolünü ihlal ettikleri için iki kadın hakkında ceza davası açtıklarını aktardı.
Öte yandan bu tarz olayların ülke genelinde çok sık yaşandığına dikkat çekildi.

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