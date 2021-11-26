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Manş'ta göçmen faciası

Fransa’dan İngiltere’ye geçmek isteyen 31 göçmen Manş Denizi’nde hayatını kaybetti. Fransa, AB’ye “göç krizi” gündemiyle acil toplantı çağrısında bulundu.

Dünya 26.11.2021, 14:34
Manş'ta göçmen faciası

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Manş Denizi’nde göçmen trajedisi yaşandı. Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu biri çocuk 31 kişi hayatını kaybetti.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, göçmenlerin Fransa’nın Calais kentine kıyısı olan Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere’ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Bir balıkçının Manş Denizi’nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verdiği ifade edilen açıklamada, arama çalışmalarında iki göçmene sağ ulaşılabildiği aktarıldı. Bakanlık, göçmenlerin tekneyle geçişini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını da kaydetti. Olayı soruşturan Dunkerque Savcılığı’ndan yapılan açıklamada ise göçmenlerin İngiltere’ye geçişini sağlamaya çalışanlara yönelik soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


MACRON’DAN AB’YE TOPLANTI ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan trajedinin ardından Avrupa Birliği’ni (AB) "göç krizi"ne ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı. AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Fransa, Manş Denizi’nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" açıklaması yaptı. Yılbaşından bu yana 31 bin 500 göçmenin Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalıştığı, 7 bin 800 göçmenin Manş Denizi’nde kurtarıldığı raporlara yansımıştı.

AB’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE GÖÇMENLER ÖLÜYOR

Macron, AB’yi göç sorununu görüşmeye davet ederken 8 Kasım’dan bu yana AB’nin gözü önünde Belarus-Polonya sınırında göçmen trajedisi yaşanmaya devam ediyor. Belarus’un Bruzgi sınır noktasında yaklaşık 2 bin kişi göçmen, yerleştirildikleri kapalı alanda AB sınırlarına geçme ümidiyle beklemeye devam ediyor. Göçmenler basına yaptıkları açıklamada, sıcak su ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimin en acil gereksinimler olduğunu kaydetti. AA’ya konuşan Iraklı Aysan Nuri, "Çocuklarım okulda okuyamıyor, mektepler iyi değil. Onun için geldim. Ben kendim için değil, çocuklarım için geldim. İçecek su bulmak çok zor. Sıcak su yok, yemekler yetersiz. Yemek olmadığı için çocukların takati kalmıyor" diyerek yaşananları anlattı. Dilniya isimli göçmen de "Çocuğum felç. Burası onun için kötü. Zar zor çocuğumu tuvalete götürüyorum. Burası yaşam için çok zor, çok rahatsız. Tuvalete gidemiyoruz, istirahat edemiyoruz" dedi.

POLİSLERİN SINIRDA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Sınırdan AB ülkelerine geçmeye dönük girişimler de sürüyor. Belarus Devlet Sınır Komitesi’nden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışanlara biber gazıyla müdahale ettiği aktarıldı. Bir diğer müdahalenin ise iki gece önce yaşandığı ifade edildi. Belarus-Polonya sınırında son iki ayda yedi göçmen kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Birgun.net

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