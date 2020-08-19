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Mali'de neler oluyor?

Mali'de darbe girişiminde bulunduğu sanılan isyancı askerler, ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanı ve diğer üst düzey yetkilileri alıkoydu. Fransa sömürgesi olan Mali'deki olaylar uzun süredir protestoların yaşandığı Nijer, Moritanya ve Kamerun gibi diğer Fransız sömürgesi Afrika ülkelerinde de isyan ateşini körükledi.

Dünya 19.08.2020, 12:14 19.08.2020, 12:50
2013
Mali'de neler oluyor?

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Başbakan Boubou Cisse başkent Bamako yakınlarındaki bir askeri kampta tutuluyor.

Salı günü erken saatlerde isyancı askerler Kati kampını ele geçirmişti.

Askerlerin ateş açtığı haberlerinin ardından üst rütbeli askeri personeli alıkoydukları bildirilmişti.

Askerlerin maaşları ve cihatçılarla süren çatışmalar konusunda öfkeli oldukları, Cumhurbaşkanı Keita'ya karşı da yaygın bir hoşnutsuzluk olduğu belirtiliyor.

Salı günü başlayan isyan uluslararası tepki aldı.

ECOWAS'tan Mali kararları

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) isyanı kınayarak askerleri kışlalarına dönmeye çağırdı.

ECOWAS ayrıca topluluk üyesi ülkelerin Mali ile sınırlarını kapatma kararı aldığını, 15 üyesi ile Mali arasında tüm finansal alışverişlerin askıya alındığını ve karar organlarından Mali'yi çıkardığını açıkladı.

ECOWAS komisyonundan "darbecilere ve ortaklarına ve işbirlikçilerine" yaptırım uygulaması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guiterres, Cumhurbaşkanı Keita'nın ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin isyancı askerler tarafından alıkonmasını kınadı ve derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Geçmişte Mali'yi sömürgesi yapan Fransa da isyanı kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Drian, ülkesinin "bu ciddi olayı şiddetle kınadığını" belirterek askerlerden kışlalarına dönmelerini istedi.

Fransa, Mali'de cihatçılara karşı mücadele için asker bulundurduğunu söylüyor.

Başbakan diyalog çağrısı yapmıştı

Alıkonanlar arasında yer alan Başbakan Cisse, isyana katılan askerlere geri çekilmeleri ve sorunu diyalog yoluyla çözme çağrısı yapmıştı.

Bambako'nun merkezinde ise askerleri destekleyen bazı gençler hükümete ait bir binayı yağmalayıp ateşe verdi.

Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için protesto gösterileri çağrıları yapılıyor.

Keita 2018'deki ikinci dönem seçimlerini kazanmıştı. Ancak ülkede yolsuzluk, ekonominin kötü idaresi, cihatçılar ile kabileler arası şiddet olaylarının artmasından kaynaklı güvenlik sorunları nedeniyle halk öfkeli.

İsyana kaç askerin katıldığı henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar askerlerin maaşlarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtiyor.

AFP haber ajansının geçtiği görüntülerde başkentte Adalet Bakanlığı'na ait bir binanın yandığı görüldü.

Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı'nın oğlu Karim Keita, babasının askerler tarafından tutuklandığı haberlerini yalanlamıştı.

ProtestolarHaziran'dan bu yana sürüyordu

Mali'de koronavirüs salgınına rağmen, parlamento seçimleri Mart ve Nisan aylarında yapılmıştı. 2018'de yapılması planlanan seçimler, şiddet olayları nedeniyle 2020'ye ertelenmişti.

Son aylarda popülist imam Mahmut Dicko'nun önderliğinde büyük kitleler gösteri yaparak Cumhurbaşkanı Keita'nın görevden ayrılmasını istiyordu.

19 Haziran'da başkent Bamako'da sokağa çıkan on binlerce kişi, Keita'yı istifaya çağırmıştı.

11-12 Temmuz'daki protestolarda ise protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmiş, teyit edilemeyen bazı haberlerde göre gerçek mermiyle ateş açılması sonucu 10'dan fazla gösterici hayatını kaybetmişti.

2013'de Fransa'nın Mali 'ye askeri müdahalesi sonrası Türkiye'de düzenlenen bir protestodan

Büyük altın rezervlerine sahip ülke, buna rağmen Afrika'nın en yoksul ülkelerinden. Mali'de Şubat ayında bulunan yeni rezervlerle toplamda 822 ton altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

"Tomorrow" adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazanan sanatçı Salif Keita

YILLARDIR ELEŞTİRİLİYOR

Mali’nin dünyaca ünlü şarkıcısı Salif Keita, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita’ya "Bu ülkeyi adam gibi yönetemeyecekseniz, bütün vaktinizi Emmanuel Macron için harcayacaksanız defolun gidin. Bırakın da ülkeyi korkmayanlar yönetsin. Fransa’nın, teröristleri çocuklarımıza karşı finanse ettiğinden haberiniz yok mu?” diye seslenmişti.

Nijer'de ülkedeki Fransız askerlere karşı protesto

Batılı üslere karşıtlığın giderek arttığı Afrika'da, son olarak Nijer'de ülkedeki Fransız askerlerine karşı protesto düzenlendi. 

Protestonun organizatörleri, Nijer savunma ve güvenlik güçlerinin moralini yükseltmek için bu tür gösterilere ihtiyaç olduğunu, Fransız Barkhane güçlerinin varlığının tüm Sahel ülkelerinin egemenliğine tehdit olduğunu savundu.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G5 Sahel liderleriyle ülkesinde düzenlediği zirve sonrası, Sahel'e 220 asker daha gönderileceğini açıklamıştı.

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