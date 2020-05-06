Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti

Hükümetin koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan deklarasyon, 35 ''hayır", 3 ''çekimser'' ve 115 ''evet'' oyuyla onaylandı. Deklarasyonda, hükümete İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarında da aynı duruşu sergilemesi çağrısı yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin göçmenlere cinsiyet üzerinden iltica hakkı sağladığı öne sürülen deklarasyonda ayrıca, sözleşmenin Macaristan'ın göç politikasını olumsuz etkileyebileceği iddia edildi. Sözleşme, Macar hükümeti tarafından 2014'te imzalanmış, parlamentoda onaylanmadığı için yürürlüğe girmemişti.

İktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'ye (KDNP) göre İstanbul Sözleşmesi “yıkıcı cinsiyet ideolojisini başlatma girişimi!” Bu karar hükümeti, sözleşmeden çekilmeye ve Avrupa Birliği'ne de aynısını yapmak için çağrıda bulunmaya çağırıyor. Peki hristiyanlar neden rahatsız oldular.

1- Avrupa Konseyi'nin girişimi olan İstanbul Sözleşmesi, 7 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da Konsey Bakanlar Komitesi tarafından kabul edildi.

2- Sözleşme, kadınlara yönelik şiddeti durdurmak ve aile içi şiddeti sona erdirmek anlamına geliyor, ama bir çok da tartışmalı maddesi var. Başta da LGBT’yi destekleyen maddeler !

3-Bu Sözleşme ülkelere, “sosyal cinsiyet” diye bir tanımı ve onunla birlikte “yıkıcı cinsiyet teorisinin uygulanmasını” dayatıyor. Trans bireyleri tanımaya zorluyor.

4- Bu Sözleşme aynı zamanda da ülkeleri cinsiyete dayalı sığınma vermeye zorluyor.

5- Parti sözcüsü aynen şöyle söylüyor: "Ülkemizi, kültürümüzü, yasalarımızı, geleneklerimizi ve milli değerlerimizi, nüfusun çoğunluğunun inançlarına aykırı olan “toplumsal cinsiyet teorisine” ve sınırsız bir “cinsiyet tercihine dayalı göç” dayatmasına karşı korumalıyız.

6- Macaristan anayasası ve kanunları çocuk ve kadınları şiddetten korumaya yeter.

7- Avrupa Konseyinin bu sözleşmesi cinsiyeti tanımlamak için kabul edilemez bir yaklaşım içeriyor ve parlamentonun bu yaklaşımı ulusal hukuka dahil etmemesi gerekiyor.

Bu maddeleri içeren metin parlementoda kabul edildi. Yani yukarıda sayılan gerekçeler haklı bulundu. Daha önce hemen hemen aynı gerekçelerle istanbul sözleşmesi Slovakya parlementosunda da reddedilmişti.

Çek Cumhuriyeti parlementosu da sözleşmeyi onaylamadı. Bulgar Ortodoks Kilisesi önderliğinde başlayan protestolar diğer bir kaç ülkeye de sirayet etti. Bunlar içerisinde Hırvatistan ve Letonya da dahil olmak başka Avrupa ülkeleri de var.