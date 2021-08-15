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Macaristan'ın tarihi savaşlara sahne olan Bugaç ovasında Turan Kurultayı "Atalara saygı" etkinliği düzenlendi
Macaristan'ın tarihi savaşlara sahne olan Bugaç ovasında Turan Kurultayı "Atalara saygı" etkinliği düzenlendi
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer ve İYİ Parti TG Kurucu Divan Üyesi Ali Aker törenlerde Macaristan Turan Vakfı'nın davetlisi olarak protokolde yer aldılar.
Dünya 15.08.2021, 17:12 15.08.2021, 17:15
Bugaç Ovası Turan Vakfı Başkanı Andras Biro ve Parlamento Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak ile bir araya gelen İYİ partililer Avrupa'dan ve Türkiye'den selamları iletip hasbihalde bulundular.
Andras Biro'ya misafirperverliği ve organizasyonda yer alan Ahmet Açıkgöz ve Doç. Dr. Ahmet Barışlı'ya da gösterdikleri yakınlığı ve ev sahipliği için teşekkür ederek plaket verdiler.