Macaristan'ın tarihi savaşlara sahne olan Bugaç ovasında Turan Kurultayı "Atalara saygı" etkinliği düzenlendi

Bugaç Ovası Turan Vakfı Başkanı Andras Biro ve Parlamento Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak ile bir araya gelen İYİ partililer Avrupa'dan ve Türkiye'den selamları iletip hasbihalde bulundular.

Andras Biro'ya misafirperverliği ve organizasyonda yer alan Ahmet Açıkgöz ve Doç. Dr. Ahmet Barışlı'ya da gösterdikleri yakınlığı ve ev sahipliği için teşekkür ederek plaket verdiler.