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Macaristan genel seçiminde Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı!

Macaristan'da yapılan genel seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu, Batı'nın desteklediği altılı muhalefete karşı kazandı. Başbakan Viktor Orban seçimin ardından yaptığı açıklamada AB'ye seslenerek, "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" ifadelerini kullandı.

Dünya 04.04.2022, 14:05
Macaristan genel seçiminde Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı!

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor. NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

ORBAN'DAN AB'YE: BÜTÜN PARANIZ BOŞA GİTTİ

Başbakan Viktor Orban seçimin ardından konuşma yaparak Avrupa Birliği'ne seslendi. Orban, "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" ifadelerini kullandı.

"AY'DAN BİLE GÖRÜLEBİLECEK BİR ZAFER"

Partisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Orban, "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin" ifadesini kullandı.

REFERANDUM GEÇERSİZ OLDU

Muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum yüzde 50 barajını aşamayarak geçersiz oldu.

Halk oylamasında seçmenlere şu sorular yöneltilmişti:

"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz? Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?" 

#Macaristan #Genel seçim #muhalefet #orban batı
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