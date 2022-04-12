Lübnan yiyecek ekmek bulamıyor!

Lübnan'da bugün bazı haber sitelerinde "Artık ellerinde un kalmadığı ve vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayamayacakları için çok sayıda fırın bugün çalışmayı bıraktı ve yarın da birçokları aynı şeyi yapacak" ifadelerine yer verildi.

UN ALMAK İÇİN KASADA PARA YOK

Geçen ay Ukrayna-Rus çatışmasının Lübnan'ın buğday erişimini etkilediğini duyuran Lübnan Ekonomi Bakanı, başka kaynaklardan un bulmaya çalıştığını, ancak Merkez Bankası'ndan fon çıkmasını beklemek zorunda olduğunu söylemişti.

ÜLKEDE DOLAR SIKINTISI YAŞANIYOR

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan ABD doları sıkıntısı yüzünden temel gıda ihtiyaçlarını ithal edemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma bu krizi daha da derinleştirdi, çünkü Lübnan, buğday ithalatının büyük kısmını Karadeniz'e kıyısı olan bu iki ülkeden yapıyor. (haberler.com)