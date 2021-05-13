Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail medyası, Lübnan’ın güneyi kalila’dan İsrail’e doğru 3 Grad füzesi fırlatıldığını iddia etti. İddia israil medyası ve Arap medyasında son dakika olarak yer aldı. Konu halen resmi olarak teyitlenmedi.

CANLI YAYINDA İSRAİL FÜZELERİ GAZETECİLERİ TEĞET GEÇTİ

Öte yandan, Al Jazeera kanalı muhabiri Yumna El-Sayid, bir binanın çatısından Gazze'de son durumu bildirdiği sırada; canlı yayına bağlandıktan kısa süre sonra İsrail uçakları bir bombardıman yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, seslerle duraksayan muhabir, sözünü bitiremeden bombalar El-Şuruk Kulesi'ni hedef aldı. Muhabir "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırdıktan sonra kısa bir süre yayını kesti. Kanalın kameramanı tarafından yaşanan patlamalar da görüntülendi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray'daki basın toplantısında, İsrail ve Filistin'deki artan gerilimle ilgili olarak, "özellikle roket saldırılarında önemli bir düşüş kaydedilmesinin" önemli olduğunu savundu. Biden'ın sözleri tartışma yarattı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, şiddetin tırmanmasını önlemek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeterli çabayı gösterip göstermediğine dair bir soruya Biden, "Şimdiye dek gözlemlediğim şeylerden biri, kayda değer bir aşırı tepki olmadığı yönünde" diye yanıt verdi.

ABD istihbarat yetkililerinin bölgedeki meslekdaşlarıyla irtibat halinde olduğunu belirten Biden, "Sorun, saldırılarda, özellikle de nüfusun yoğun olduğu merkezlere ayrım gözetmeden fırlatılan roketlerle yapılan saldırılarda önemli derecede düşüş sağlayacak noktaya nasıl gelineceği" diye konuştu.

Biden, bölgedeki durum için, "üzerinde çalışılıyor" ifadesini kullandı ve ABD'nin Netanyahu da dahil bazı liderlerle görüştüğünü söyledi.

İKİ EVİ HEDEF ALDI

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile güneydeki Rafah kentinde iki evi hedef aldı.

Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi.