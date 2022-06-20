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Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Lübnan, ülkede ilk kez maymun çiçeği virüsüne bağlı vaka tespit edildiğini açıkladı.

Dünya 20.06.2022, 16:26
Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yurt dışına seyahat etmiş bir kişide virüse rastlandığı doğrulanarak, söz konusu hastanın karantinaya alındığı belirtildi. Bakanlık, hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi ancak hangi ülkeden Lübnan'a geldiği bilgisi paylaşılmadı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

#Lübnan
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