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Los Angelas'ta isteyen herkes korona testi yaptırabiliyor

ABD’de tüm halkın korona virüs testi yaptırabildiği ilk şehir olan Los Angeles’ta test yaptırmak isteyenler araçlarıyla kilometrelerce test kuyruğu oluşturdu.

Los Angelas'ta isteyen herkes korona testi yaptırabiliyor

ABD’de tüm halkın korona virüs testi yaptırabildiği ilk şehir olan Los Angeles’ta test yaptırmak isteyenler araçlarıyla kilometrelerce test kuyruğu oluşturdu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:52
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Los Angelas'ta isteyen herkes korona testi yaptırabiliyor

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti'nin tüm halka korona virüs testi yapılabileceğini açıklamasının ardından Los Angeles'ta test yaptırmak isteyenler araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Testlerin yapılmaya başlanmasıyla şehirde bin 65 yeni vaka tespit edilirken, bir önceki güne kıyasla 300'den fazla pozitif vaka kayıtlara geçti.

Los Angeles itfaiyesi tarafından organize edilen test merkezlerine daha önce randevu alınarak gelinmesine rağmen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Test merkezlerinde görevliler kişilere araçlarından inmeden ve temas etmeden servis veriyor. Los Angeles genelinde şu anda halka açık sekiz test merkezi bulunuyor.

Öncelik semptomları olanlara

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti yaptığı açıklamada semptom gösterenlerin test önceliğinin bulunduğunu belirterek, “Her gün daha fazla insana hizmet verecek şekilde kapasitemiz artıyor. Gün sonunda elimizde kullanılmamış testler oluyor” dedi.

Ayrıca test sırasında sağlık ve ilk yardım çalışanlarına öncelik veriliyor. Los Angeles'ta Long Beach ve Pasadena dışında 24 bin 257 kişide hastalık görülürken bin 172 kişi hayatını kaybetti. 10 milyon 140 bin kişinin yaşadığı Los Angeles'ta şu ana kadar uygulanan test sayısı ise 152 bin 221'e ulaştı.

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