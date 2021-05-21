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Litvanya, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik faaliyetlerini soykırım olarak tanıdı.

Dünya 21.05.2021, 10:44
Litvanya, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Litvanyalı milletvekilleri Birleşmiş Milletler'den (BM) toplama kamplarının soruşturulması çağrısında bulunmasını, Avrupa Komisyonu'ndan ise Pekin ile ilişkileri gözden geçirmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin parlamentolarında Çin'in Uygurlara yönelik eylemlerini tanımlamak için "soykırım" terimi kullanılmıştı. Bu ülkeleri propaganda yapmakla itham ederek kınayan Pekin yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Litvanya Parlamentosu üyelerinin beşte üçü tarafından desteklenen kararın bağlayıcı bir özelliği bulunmuyor. Karar çerçevesinde Çin'den Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasını kaldırması, gözlemcilerin Tibet'e girmesi ve ruhani lideri Dalai Lama ile görüşmeleri de isteniyor.

1940-1991 yılları arasında Sovyet yönetimi altında bulunan Litvanya, Rusya ve Çin gibi Komünist ülkelere yönelik politikaların daha sert hatlar içermesi konusunda girişimlerde bulunuyor.

Geçen Mart'ta Litvanya, Çin'in kendi toprakları olarak gördüğü Tayvan'da bir ticaret ofisi açacağını açıklayarak Pekin'in tepkisini çekmişti.

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