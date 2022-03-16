Lavrov ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlundan önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki savaşı ve gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İki bakan görüşme öncesi basın mensuplarına poz verip düşüncelerini dile getirdi.

LAVROV: TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU ÇOK KIYMETLİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"OLUŞAN GÜVEN SAYESİNDE BU MASADAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu ise "Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusundaki düşüncelerimizi gündeme getireceğiz. Bu dönemlerde diplomasi çok daha önem kazanıyor. Türkiye başından beri net, dengeli ve objektif bir tutum sergilemiştir. Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkladık. Montrö Sözleşmesini her zaman olduğu gibi şimdi de tam olarak uygulayacağız. Bu doğrultuda dört tane Rus gemisinin geçmesi ile ilgili aldığınız kararı takdir ediyoruz. Suriye ve Libya gibi zor dosyalarda Rusya ile birlikte çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bu masadayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş." dedi.

Bakanlar görüşme sonrasında tekrar kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

UKRAYNA'YA DA GİDECEK

Bakanlar görüşme sonrasında tekrar kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu Moskova'dan sonra temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.

(haberler.com/gözde nur bayar)