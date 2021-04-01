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Lavrov: Donbass'ta yeni savaş başlatma girişimleri Ukrayna'yı yerle bir edebilir

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu bölgede yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın yerle bir olmasına yol açabileceğini söyledi.

Dünya 01.04.2021, 15:37 01.04.2021, 15:59
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Lavrov: Donbass'ta yeni savaş başlatma girişimleri Ukrayna'yı yerle bir edebilir

Rus Pervıy Kanal'a demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır" dedi.

Rusya'nın ABD öncülüğündeki Batı'nın Ukraynalı politikacıları Donbass'ta sıcak bir çatışma başlatmaya teşvik etmeyeceğini umduğunu kaydeden Lavrov, "Askerler, sıcak bir çatışma başlatmaya yönelik eylemlerin vereceği zararı anlıyor. Umarım ki askerler, ABD öncülüğündeki Batı tarafından kışkırtılan siyasetçiler tarafından bu yönde teşvik edilmez" ifadelerini kullandı.

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