banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!

Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütüne sunduğu son raporda ülkede korona virüs vakasının bulunmadığını ifade etti.

Dünya 07.04.2021, 14:00
5
Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'

Korona virüsle ile mücadeleyi "ulusal varoluş meselesi" olarak nitelendiren Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne yeni bir rapor sundu. Raporda ülke genelinde kimsenin korona virüse yakalanmadığı belirtildi. DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, Kuzey Kore'de salgının başlangıcından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişiye Covid-19'de testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif olduğunu bildirdi.

Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan kişi sayısına dair veri ise paylaşılmadı.
Öte yandan Kuzey Kore dün, Covid-19'un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcularını korumak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı alındığını duyurmuştu.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık