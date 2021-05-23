Kuzey Kore jean pantolon ve aslan saçını yasakladı

İktidardaki İşçi Partisi’nin sahibi olduğu Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun’da yayımlanan haberde “Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız” denildi.

Ayrıca, rengarenk boyanmış veya sivri uçlu saç ve piercing yasağı da dahil olmak üzere moda konusundaki katı yasaları defalarca ihlal edenlerin ceza olarak çalışma kampına gönderileceği belirtildi. Aslan yelesi saç modeli, Tiger King yıldızı ABD’li Joe Exotic nedeniyle Batı’da geçen yıl popüler hale gelmişti.