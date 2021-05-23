banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki!
Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Kuzey Kore jean pantolon ve aslan saçını yasakladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ‘çökmekte olan’ Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkileyeceği korkusuyla ‘aslan yelesi’ saç stilini ve dar blue jean pantolonları yasakladı

Dünya 23.05.2021, 18:53
Kuzey Kore jean pantolon ve aslan saçını yasakladı

İktidardaki İşçi Partisi’nin sahibi olduğu Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun’da yayımlanan haberde “Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız” denildi.

Ayrıca, rengarenk boyanmış veya sivri uçlu saç ve piercing yasağı da dahil olmak üzere moda konusundaki katı yasaları defalarca ihlal edenlerin ceza olarak çalışma kampına gönderileceği belirtildi. Aslan yelesi saç modeli, Tiger King yıldızı ABD’li Joe Exotic nedeniyle Batı’da geçen yıl popüler hale gelmişti.

Yorumlar (0)
23°
açık