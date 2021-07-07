Kuzeniyle evlenmek istemeyen kızlarını köy ortasında infaz ettiler

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke şehrinde 18 yaşındaki Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo isimli kız, ailesi kuzeniyle evlenmesini istedi.

Genç kız sevgilisi olduğu için kuzeni ile evlenmek istemedi, ve sevdiği adamla kaçtı.

Ailesinin bulduğu genç kız, aile üyesi olan üç kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Üç kişi, kızın çığlıklarına aldırmadan ateş edip öldürürken diğer aile üyeleri genç kızın öldürülmesini duvara yaslanarak izledi.

Akhabaralaan.net haber sitesi genç kızın, ailesi tarafından kuzeni ile evlendirilmek istenmesi üzerine başka bir aşiretten olan bir gençle kaçtığını bu nedenle ailesi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemcileri, ailenin kızı öldürmeden önce günlerce aç ve susuz bıraktığını söyledi.

Geçtiğimiz ay ise Pakistan asıllı 18 yaşındaki Saman Abbas kuzeni ile evlenmeyi reddedince akrabaları tarafından vahşice katledilmişti.

Saman'ın zorla kuzeni ile evlendirilmek istendiği, kabul etmeyince babası, annesi Nazia Shaheen, amcası Hasnain Danish, kuzenleri Nomanulhaq Nomanulahq ve Ijaz Ikram tarafından öldürülüp çiftliğin arka bahçesine gömüldüğü ortaya çıkmıştı.