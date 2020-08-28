Küçük kız oyuncak şişme atının üstünde açık denizde bulundu

Yunanistan’ın Mora Yarımadasında kıyıdan yarım mil açıklıkta can simidi ile bulunan 4 yaşındaki çocuk feribot yolcularının dikkati ile kurtarıldı.

Yunanistan’ın Akdeniz’deki en büyük yarımadası Mora’daki Kalamata kentinin Antirrio kasabası sahilinden yaklaşık 8 mil açıklıkta seyreden feribotun yolcuları denizin ortasında bir tekboynuzlu at şeklindeki bir şişme can simidi içerisinde 4 yaşındaki kız çocuğunu görünce şok oldu.

Antirrio kasabası kıyılarından rüzgarın etkisi ile açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtilen 4 yaşındaki çocuğu fark eden feribot yolcuları kaptana haber verdi. Kaptanın feribotu yavaşlatması üzerine feribottaki görevliler küçük kız çocuğuna yaklaşarak ip atıp feribota çekti.

Kız çocuğunun yarı baygın vaziyette ama iyi olduğu belirtildi. Feribotdaki sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuğa su ve gıda takviyesi yapıldı.

Çocuğun bu sabah saatlerinde sahilden rüzgarın etkisi ile açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi. Antirrio kasabasına getirilen kız çocuğu ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Çocuğun denizin ortasında can simidi ile açık denizdeki görüntüsü ve kurtarılma anı yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antirrio kasabası