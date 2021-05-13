Küba İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından Küba hükümetinin, İsrail saldırılarını reddettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

ABD'nin İsrail'in işlediği suçlara kalıcı destek verdiğini vurgulayan Rodriguez, "Küba, İsrail'in Gazze'deki Filistinli halka yönelik ayrım yapmayan bombalamalarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Öte yanda Latin Amerika'daki Filistin toplumu da İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 32 Filistinli şehit oldu, 220 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 3 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.