Kuala Lumpur Zirvesi’nde Work4Malaysia protokolüne imza atıldı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok liderin katılımıyla açıldı. Dünya Müslümanlarının kalkınmasını sağlayacak adımların konuşulduğu zirve kapsamında Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkileri geliştirecek bir protokole imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad’in de yer aldığı programda, “Work4Malaysia” iş birliği protokolü taraflar arasında imzalandı. Malezya Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti himayesinde Türkiye’de İnsan Kaynakları alanında faaliyetlerini sürdüren Mental HR - Consultancy ve Malezya’da danışmanlık faaliyetlerini yürüten Mahawangsa Consultancy şirketleri arasında atılan imzalar, iki ülkenin insan kaynakları ve gençlik çalışmaları alanındaki iş birliğini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada iyi niyet ve iş birliği anlaşmasının her iki devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte

Malezya Başbakanı: “Malezya, Türkiye'den çok şey öğreniyor”

Malezya Başbakanı ise Kuala Lumpur Zirvesi programında gerçekleştirilen basın toplantısında, yapılacak iş birliğinin önemine binaen şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor.”

Malezya’nın kalkınması için Malay gençleri Türkiye’de eğitim görmesi teşvik eden ve her fırsatta bunu dile getiren Malezya Başbakanı, öğrencilerle bir araya geldiği programda da “Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi Malezya’dan ileride, bu kalkınma Türk halkının kendi çabalarıyla gerçekleştirdiği bir süreç. Malezya’nın kalkınması için gençlerimizin Türkiye’ye gitmesini, Türkçe öğrenmesini ve orada en az 10 yıl çalışmasını istiyorum. İnanıyorum ki, bu süreci tamamlayan gençler Malezya’ya döndüğünde Malezya’nın kalkınması için şans olacaktır.” demişti.

Mental HR Yönetim Kurulu Üyesi Melih Ecertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Mahawangsa Consultancy temsilcisi Wan Fayhsal

Malay gençleri Türkiye ile buluşturacak iş birliği

Son yıllarda attığı adımlarla savunma sanayi, bilim ve teknoloji alanında İslam coğrafyasındaki ülkelerin ilgisini üzerine çeken Türkiye, özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda ön plana çıktı. Müslümanların Avrupa’ya açılan kapısı Türkiye ile uzak doğudaki kapısı Malezya arasında kurulan bu yeni iş birliği, Türkiye’deki eğitim, iş ve staj fırsatlarından Malay gençlerin faydalanmasını hedefliyor.

Program kapsamında gençler, Türkiye’de akademik eğitimlerini alabilecek, Türkçe öğrenme fırsatlarını değerlendirebilecek ya da Türkiye’de havacılık, medya, eğitim, telekomünikasyon, inşaat ve tarım gibi farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerde kariyer imkânı bularak kendilerini geliştirebilecekler. Programa katılan gençler, yüksek teknoloji içerikli projelerde çalışma fırsatı bularak Türk şirketlerin insan kaynağı gücüne de katkı sağlayacaklar.

Mental HR - Consultancy hakkında

Mental Danışmanlık AŞ, 2014 yılında Mental HR – Consultancy markasıyla İstanbul merkezli olarak kuruldu. Türkiye’deki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını belirlemek ve bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek için faaliyet yürüten Mental; işe alım, yetenek kazanımı ve yönetim danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor.

Sahip olduğu markalar, sunduğu hizmetler doğrultusunda şimdiye kadar ulusal/uluslararası birçok projeye imza atarak, yetenek ve istihdam programları düzenleyerek çözüm ortaklarının geleceğini ve insan kaynakları politikalarını inşa ediyor.

İnsan Kaynakları alanında bilgi merkezli, yapay zekâ destekli çalışmalar yapan Mental, dijital dönüşüm süreçlerini kendi bünyesinde kurduğu yazılım ekibiyle yürütüyor. Ankara ve İstanbul’daki 4 ofisiyle yaptığı çalışmalarda elde ettiği know-how ile Azerbaycan, Katar ve Malezya ofisleriyle hizmet alanını uluslararası düzeye taşıdı.