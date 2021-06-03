banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler

Kremlin, 'Ruslar evlerine gönderildi' haberlerinden rahatsız oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarının buradan önceden planlanmış olan takvim doğrultusunda geri dönmekte olduklarını belirtip 'uzmanların gönderildiği' şeklinde ifadeler içeren haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Dünya 03.06.2021, 14:41
Kremlin, 'Ruslar evlerine gönderildi' haberlerinden rahatsız oldu

Kremlin Sözcüsü Peskov, medyada yer alan birtakım haberlerin sorulması üstüne, Rusya yapımı savunma sistemi S-400 konusunda uzmanlaşmış personelin Türkiye'den plan dahilinde ayrılmakta olduğunu, Rus uzmanların ‘evlerine gönderildiği’ şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. 

"Orada (Türkiye) bulunan uzmanlarımızın hepsi, planlı bir biçimde evlerine geri dönüyor, zira Türk personelin eğitimi ve işlerin devri konusundaki görevlerini tamamladılar. Dönüşleri önceden planlanmış olduğu gibi gerçekleşiyor” diyen Kremlin Sözcüsü, "Bunu bir eve gönderme veyahut kovma şeklinde yansıtmak, kesinlikle yanlış, hiç doğru değil” vurgusunu yaptı. 

Bunun yanında Peskov, Rus uzmanların evlerine dönüşünde ABD’nin bir rolünün olup olmadığı sorusuna, “Burada Amerikalıların herhangi bir etkisi bulunmuyor. İyi biliyorsunuz ki Amerikalılar Türklere (S-400 sistemi hususunda) oldukça baskı yapıyor, fakat Türk tarafı istikrarlı bir biçimde duruşunu koruyor” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü’ne bu soruların yöneltilmesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde ‘Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladığı’ iddiasını içeren Bloomberg haberinin yayınlanmasını izledi.

Boomberg yazmıştı

Bloomberg, Ankara'nın Biden'a uzlaşma mesajı vermek için S-400'lerin kurulumu ve eğitimi kapsamında ülkede bulunan Rus askeri uzmanları geri gönderdiğini yazmıştı.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu