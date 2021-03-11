Kraliyet ailesinden ilk cevap Prens William'dan geldi: Irkçı değiliz, Harry ile konuşacağım

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Oprah Winfrey röportajı İngiltere’de daha uzun süre konuşulacağa benziyor. Çiftin yaşadıkları sorunlara dair ortaya attığı iddialar, Kraliyet ailesini uluslararası kamuoyu önünde oldukça zora sokmuştu.

Meghan’ın bir dönem intihar etmeyi düşünmesi ve oğlu Archie’nin ten rengiyle ilgili sorular yöneltildiğini söylemesi en çok dikkat çeken iddialar oldu.

Prens William ve kardeşi Prens Harry eşleri ile beraber...

Kraliyet ailesi konunun araştırılacağını aktaran resmi açıklama dışında genel olarak sessiz kalmayı tercih etti. Kraliçe Elizabeth’in ‘zeytin dalı’ uzatmak için Prens Harry’i bizzat arayacağı öğrenilirken, Prens William sessizliğini kameralar önünde bozan ilk isim oldu.

‘IRKÇI BİR AİLE DEĞİLİZ’



Ülkede eğitime yeniden başlanmasının ardından Düşes Kate Middleton ile birlikte Londra’daki bir okulu ziyaret eden Prens William, basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıt verdi.

Kardeşi Harry ile irtibat kurup kurmadığı sorulan Prens William, “Hayır henüz onunla konuşmadım ama konuşacağım” dedi. Irkçılıkla ilgili de yorumda bulunan Prens William, “Biz asla ırkçı bir aile değiliz” ifadelerini kullandı.