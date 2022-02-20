Kraliçe Elizabeth’in testi pozitif çıktı!

Kısa bir süre önce tahta gelişinin 70’inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth’in Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu…

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla’nın da Kovid-19 testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth’in Windsor’da kalmaya devam edeceği de belirtildi.