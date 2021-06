Kozmetik sektöründe yeni bir 'yıldız': Scarlett Johansson güzellik markası kuruyor

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Black Widow (Kara Dul) filmiyle Marvel Evreni'ne veda etmeye hazırlanan Scarlett Johansson kendi markasını kurmaya karar verdi. BAFTA ödülü sahibi Amerikalı oyuncu kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapacak.

36 yaşındaki oyuncunun, girişimci olarak ilk adımı ve adı açıklanmayan markasının 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



harper's bazaar'ın haberine göre: Johansson, WWD'ye yaptığı açıklamada çocukluğundan beri güzelliğin dönüştürücü gücünün kendisini büyülediğini söyledi.

Johansson "Annem, gençliğimin ilk yıllarından itibaren bana öz bakım için bir tutku aşıladı. Birkaç yıl önce, benim için gerçek bir şey yaratma hedefiyle yaptığım güzellik anlaşmalarından bir adım geri çekildim. Sonuç, güzelliğe temiz ve erişilebilir bir yaklaşım" dedi.







Marvel yıldızının güzellik markası; Pattern by Tracee Ellis Ross, Moon Oral Care, Beach House Group ve Florence by Mills'in arkasındaki yatırımcı The Najafi Companies tarafından finanse ediliyor.

Endüstri kaynakları, ilk yatırımın 5 milyon ila 10 milyon dolar aralığında olduğunu ve Johansson ile kurucu ortağı Kate Foster'ın sermayeye sürekli erişime sahip olacağını söyledi.

Victoria's Secret ve Juicy Couture'un güzellik bölümlerinde liderlik rollerini üstlenen Foster ise şunları "Piyasadaki boşluğu dolduran ve gerçek tüketici ihtiyacına hitap eden bir marka inşa etmekten gurur duyuyoruz. Marka platformumuz farklılaştırılmış, büyüme ve genişleme için çok sayıda piste sahip" dedi.