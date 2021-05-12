koronayı atlatanlar arasında 'kara mantar' salgını!

Şeker hastası olan kadının ameliyatında bir göz, burun ve boğaz uzmanı da bulunuyordu. Kadının burnuna sokulan bir tüp ile mukormikozdan etkilenmiş dokular alındı. Nadiren görülen fakat ölümcül olan bu agresif mantar enfeksiyonu burun, göz ve bazen de beyni etkiliyor.

Meslektaşının işini bitirmesinin ardından, Dr. Nair, 3 saat süren bir operasyon ile hastasının gözünü çıkardı.

"Hayatını kurtarmak için gözünü almam gerekiyor. Bu da böyle bir hastalık" diye anlatıyor Dr. Nair.

Hindistan'da büyük bir sağlık krizine yol açan Kovid-19'un ikinci dalgasında doktorlar nadiren görülen ve "kara mantar" da denen bu hastalığın, iyileşen Kovid-19 hastalarında daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Mukormikoz nedir?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Dr. Nair, "Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur" diyor.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

Doktorlar ölüm oranı yüzde 50 olan mukormikozun, yoğun bakımdaki hastaların hayatını kurtarmak için verilen streoidler tarafından tetiklendiğini düşünüyor.