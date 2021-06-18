Koronavirüsü atlatamayınca intihar etti!

TMZ gazetesine konuşan bir yakını, Heidi'nin Nisan 2020 yılında virüs kaptığını, yaklaşık bir yıl boyunca mücadele ettiğini ve bu mücadele sonrası intihar ederek hayatını son verdiğini doğruladı.

Heidi, hastalığın kendisini nasıl darmadağın ettiğini ve iyileşme sürecinin yaşanabilecek en zor şey olduğunu anlattığı bir blog yazmıştı.

Heidi, bloğunda hayatının en karanlık anlarını yaşadığını ve kocasına iyileşmediği takdirde, bu şekilde yaşamak istemediğini söylediğini yazdı.

Heidi'nin, iyileşme süreci çok yavaş ilerledi. Ölümünden kısa bir süre önce yatağa mahkum oldu.

52 yaşında olan Heidi, üniversite mezunu olmamasına rağmen birçok dizi ve film senaristliği yaptı.

13 yaşında bir oğlu olan Heidi kocası, annesi ve iki kız kardeşi ile yaşıyordu.

Kaynak: haberler.com