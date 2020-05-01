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Koronavirüse yakalanan ikinci başbakan: Rusya Başbakanı Mişustin karantinada

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ikinci başbakan: Rusya Başbakanı Mişustin karantinada

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:54
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Koronavirüse yakalanan ikinci başbakan: Rusya Başbakanı Mişustin karantinada

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla görüşen Mişustin, “Sayın Vladimir Vladimiroviç, yaptığım koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini aldım. Bu durumda Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığı'nı Koruma Kurumu’nın taleplerine uygun olarak kendimi karantinaya almam, doktorların tavsiyelerine uymam gerekiyor. Bunu, iş arkadaşlarımı korumak için yapmalıyım” dedi.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALACAK

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, "Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım" dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin'e şifa diledi.

MİHAİL MUŞİSTİN KİMDİR?

Mihail Vladimiroviç Mişustin, Rus ekonomist ve siyasetçi. 16 Ocak 2020'den beri Rusya Başbakanı olarak görev almaktadır. 2010 yılından itibaren Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu Başbakanlığı görevine başlamıştır.

Mişustin, 15 Ocak 2020 tarihinde Dmitriy Medvedev'in istifası ile boşalan Başbakanlık makamına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından aday gösterildi ve aynı tarihte Başbakanlık görevi için seçildi.

Son Güncelleme: 01.05.2020 14:34
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