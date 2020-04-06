Koronavirüs hayvanlara da bulaşıyor: Kaplanın testi pozitif çıktı...

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.



DİĞER KAPLANLAR DA SEMPTOM GÖSTERİYOR

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.



HAYVANAT BAHÇESİNİN BİR ÇALIŞANINDAN KAPTI

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.





BU İLK OLDU

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.



VİRÜSÜN YAYILMASINDA HAYVANLAR ROL OYNAMIYOR, FAKAT İNSANLAR HAYVANLARA BULAŞTIRIYOR

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.



KANADA'DA BİR KEDİ, SAHİBİNDEN KORONAVİRÜS KAPTI



27 Martta kaydedilen habere göre Belçika'da bir kediye Kovid-19 teşhisi konulmuştu, virüsün, kediye sahibinden bulaştığı bildirilmişti.